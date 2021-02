Näitleja Indrek Ojari: "Jälle koroona, jälle see voodi. Isegi ei taha magama minna, sest järgmine päev tõotab tulla samasugune"

Indrekul on lähikuudel seitsmes erinevas etenduses rolle ja vanast Linnateatrist kolitakse Salme Kultuuri Paleesse. Ees ootab suur pingutus ja kohanemisperiood, kuid näitlejad ootavad kolimist põnevusega, sest uus ruum kingib uusi nüansse. Ettevalmistus rollide jaoks toimub prooviperioodi jooksul, mis kestab kaks kuud. Indrek kõrvutas protsessi korteri remondi, ehituse ja viimistlusega: “Kui lõpetad, keerad ukse enda taga lukku. Kui tekib aeg tagasi minna, keerad ukse jälle lahti, astud korterisse sisse ja jätkad sealt, kus pooleli jäi. Kõik elemendid, mis olid tekkinud, taaselustuvad ja kui on pikemaid pause vahepeal olnud, teeme taastusproovi, kus kõik taastub,” sõnas ta.

Uurides, kuidas Indrek jõuab seitsme lavastuse ja teiste projektidega üheaegselt tegeleda seletas ta muretult, et see ongi tema töö olemus ja aega jagub kõige jaoks. Vahel on raskem, kui etendused toimuvad igapäevaselt esmaspäevast laupäevani, kuid teinekord on jälle rahulik paari üksiku prooviga. Kiirematel aegadel väärtustab Indrek töö vaheldusrikkust: “Kõik lavastused on erinevad, need tasakaalustavad ja täiendavad teineteist. Eelistan mängida midagi, mida pole ammu mänginud ja kui igatsetud rolli mängin, siis eelistan jälle midagi muud.”