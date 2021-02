KUULA | Tiktokker ja laulja Desiree Mumm üllitas esimese eestikeelse singli, mis räägib purunenud suhtest

Desiree uus lugu on sündinud koostöös tema pikaajalise muusikalise partneri Amiran Gorgazjaniga. Mõlemad käisid ka 2018. aastal Eesti Laulul, kus astuti üles looga "On My Mind".

“Kõik lõpud ja lahkuminekud ei tähenda halba, kuigi seda on hetkes olles raske näha. Usun, et kõik

juhtub põhjusega. Samuti olen ka kindel, et elus toimub kõige olulisem edasiminek just läbi valusate kogemuste, mida lahkuminekud kahtlemata on. Mina olen just rasketel aegadel end leidnud ning sellest see lugu räägibki, endaks jäämisest ja enda eest seismisest,” märgib Desireele loole lisaks, öeldes, et singel räägib peamiselt purunenud suhtest, kuid seda eelkõige julgustavas võtmes.