VÕRDLE | Ott Lepland või Elisa Kolk: kumma esituses kõlab palavalt armastatud hitt paremini?

Lauljatar Elisa Kolk tegi oma versiooni armastatud hitist. "Armsad sõbrad, nagu te teate, ei ole mina pea kunagi eesti keeles ühtegi lugu laulnud. Alati mõtlesin, et ehk ükskord tuleb see päev. Ja nii oli. Tundsin, et tahan ennast väljendada eesti keeles. Esitasin seda lugu ühel kontserdil mõnda aega tagasi ning nägin inimeste silmis pisaraid. See oli nii ilus...mõtlesin, et pean selle avaldama. Ott Lepland - aitäh nii kauni loo eest. Muusika on ikka üks imeline asi siin maailmas," kirjutas Kolk oma postituse pealkirjas.