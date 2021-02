Juba järgmine! "Rannamaja"-Helena liitus OnlyFansiga: mul oleks vaja teie abi!

"Ajalooline hetk - Helena on lõpuks OnlyFansis," kirjutab neiu alustuseks.

"Mul on tegelikult ka pisike üllas eesmärk. Elu mängis sellised kaardid pihku, et hetkel ei ole võimalik käesolevate kaartidega seda sooritust võita, seega mul oleks vaja teie abi!" lausub Helene.

Ta lisab, et kui vajalik summa on koos või kasvõi poolgi, siis annab ta teada, mis jama see ta elus aset leidis. "Olgu, osad või kõik siit teavad, kui hullumeelne ma omadega olen, seega te ei pea sisus pettuma!"