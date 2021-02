VIDEO | Milline elamine! Tennisestaar Serena Williams näitab esmakordselt enda uhket Florida kodu

"Olen selle koduga palju vaeva näinud ja väga pikka aega. Kontseptsioon on välja töötatud koos mu õe Venusega, kel on sisekujundusettevõte," sõnas Williams samal ajal, kui ta värske kodus väljaandele tuuri tegi.

Architectural Digesti Instagrami kirjelduses seisis: "See on karantiini ajal järjekordne hubane pühapäeva pärastlõuna. Serena Williams lõõgastub hiljuti kaunistatud kodukontoris koos oma suure õe Venus Williamsiga.

„Mulle meeldib kodus olla. Kui teil on meie töö, ei saa te kunagi aega lõõgastumiseks. Nii et mul on hea, kui saan istuda paigal ja mitte midagi teha, " ütles Serena.