Kertu Jukkum eluohtlikust reisist Keenias: ma jõudsin ainult mõelda, et täna ma suren

„Keegi ei uskunud, et see võiks juhtuda, aga laev prantsatas otsejoones vette. Ma jõudsin ainult mõelda, et täna ma suren,“ meenutab Kertu ärevaid hetki, mil vasakult tulnud laine andis paadile sisse nii suure hoo, et aluse katusel olnud reisiseltskond paremale küljele libises.