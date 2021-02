Suri "Heliseva muusika" staar ja vanim Oscari-võitja Christopher Plummer

Foto: Scanpix

Christopher Plummer suri 91-aastaselt. Tegu oli mitmekülgse Kanada näitlejaga, kelle karjäär kestis pea seitse aastakümmet. Muuhulgas kuulusid tema säravamate rollide hulka "Helisev Muusika", "The Man Who Would Be King" ja "All the Money in the World"