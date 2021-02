Üllatav põhjus! Ozzy Osbourne avalikustas, miks ta lõpetas alkoholi joomise ja hakkas karsklaseks

72-aastane rokkar, kes on aastaid võidelnud jookide ja narkomaaniaga ning nüüd seitse aasta kaine olnud, ütleb, et hetkel, mil ta nägi oma laste silmis hirmu, otsustas ta märjukesega hüvasti jätta.

Birminghamist pärit Ozzy on ka rääkinud, kuidas avameelne vestlus poja Jackiga, kes oli kõigest 17-aastane, andis talle mõista, et nüüd tuleb pidtusemisega hüvasti jätta.

Sharon, kes on legendaarse rokkstaariga abielus olnud 38 aastat, rääkis väljaandele, kuidas ta kartis, et Ozzy ei saa kunagi mitme taastusravi tõttu kaineks. Ainus pääsetee oli tema lapsed, sest ta nägi, et nad vajavad teda.