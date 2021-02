Jaanus Nõgisto kogub Hooandjas raha, et Jaak Joala kuju autorist film vändata

"Jaanus Nõgisto on Karminit portreteerinud juba aastal 1993. Meie hiljuti lahkunud kolleeg ETV-st, Jüri Tallinn, aga jälgis kaameraga skulptorit pikemat aega, jäädvustades Marie Underi kuju valmimist. Tema filmitud materjali on Jüri Tallinna sugulased usaldanud uue filmi tegijatele, et portree Mati Karminist valmis saaks," seisab Hooandja tutvustuses.