Evan Rachel Wood paljastas uued võikad detailid suhtest Marilyn Mansoniga: voodielu "vürtsitasid" haakristid

Manson on süüdistusi eitanud. "Ilmselgelt on minu kunst ja elu olnud pikka aega vaidluste magnet, kuid need hiljutised väited minu kohta on kohutavad reaalsuse moonutused," märkis muusik. "Minu intiimsuhted on alati olnud sarnaselt mõtlevate partneritega täiesti üksmeelsed. Sõltumata sellest, kuidas — ja miks — on mõned neist nüüd otsustanud minevikust rääkida, see on tõde."