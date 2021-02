Reket tüütust fännist: mingi paranoiline poisu arvas, et mu lauludes on peidus salasõnumid

"Mingi paranoiline poisu arvas, et mu lauludes on peidus salasõnumid, et teda isiklikult kehvasti tundma panna," rääkis Reket.

Kohver sõnas, et mingi segane kujutas ette, et kõik laulud on temast kirjutatud. "See oli üks päris põnev kuju. Aga neid on ka igasuguseid erinevaid. Mõni peab mingiks tohutuks semuks end ja küsib sõnumites suhtenõu, mõni kisub laivil prille eest. Arvab, et kui oma piletiraha on ära maksnud, siis on artist ka nende oma. Üleni," nentis ta.