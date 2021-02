VIDEO | Sarja "Sõbrad" külalisnäitleja vabandas, et oli võtteplatsil täielik mölakas

Metro kirjutab, et ta mängis Phoebe`i peikat Rogerit. Too oli ametilt psühhiaater ning hakkas Phoebe`i ja ta sõprade käitumist analüüsima. Ta käis kõigile närvidele ja kadus peagi pildilt.

Fisher tunnistas nüüd, et see oli tema jaoks esimene kord komöödiasarjas osaleda. Ta elas New Yorgis, ent võtted toimusid Los Angelses. Ta lennutati sinna kohale. Seejärel selgus, et talle esiti antud stsenaariumi oli tunduvalt muudetud.