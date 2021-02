Sissi Benton tegeleb hääleprobleemide lahendamisega: osalen kindlasti "Eesti laulul"

Sissil on harjutused, mida ta teeb, ta käib hääleseades, õpib ümber hingamist ning lihaste igapäevast tööd. "Tegelen sellega iga päev. Laulmine on mu unistus ja see on seda tööd väärt!" ütleb ta.

Enda kirjutatud lauluga "Time" "Eesti laulul" osalev lauljanna kinnitab, et saab laulda ning osaleb kindlasti "Eesti laulul" ning et see erilise tähendusega laul on tema jaoks väga isiklik ja oluline ning ta loodab seda esitada Eurovisionil.

Kroonika on varasemalt kajastanud, et Sissi tunnistas "Õhtu" saates, et tal on probleeme häälepaeltega ja ta näeb kurja vaeva, et lauluvõistlusel üles astuda.

"Avastasin talvel, et minu häälepaelad ei sulgu korralikult, mis tähendab, et ma ei ole laulja selle aasta lõpuni," sõnas ta lõbusas toonis. "See, et ma ütlen seda lõbusalt, on minu kaitserefleks. Tegelikkus on see, et mu häälpaelad ei sulgu. See on mehhaaniline teema," lisas ta.