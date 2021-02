Katie Price avameelselt: ma ei saa enam kunagi joosta ning piinlen elu lõpuni valudes

"Sain toona palju kriitikat," vahendab Metro Katie hiljutist intervjuud. "Inimesed ütlesid, et ilmselt ei juhtunudki midagi, kuna pidevalt tegutsen. Tegelikult on mul nüüd ametlikult puue. Ma saan olla jalul kõigest paarkümmend minutit päevas, ma ei saa enam kunagi joosta," pihtis ta.

"Kõik maratonid, mis tahtsin joosta - nüüd pean need läbima jalgrattal istudes. Üritan kõiges midagi positiivset leida. Saan näiteks ikkagi sõita oma hobustega," lisas ta.

Tohtrid on talle öelnud, et valu jääb teda saatma terve elu. "Piinlen valudes, saan artriidi. Ma ei taha sõltuda valuvaigistitest, see pole minulik."