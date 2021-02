ROTT naudib sõitu

Tuntud rotiaastal sündinud: Krist­jan Järvi, Heidi Hanso, Evelyn Sepp, Piret Järvis-Milder, Mait Malmsten, Priit Loog, Hannes Tamjärv, Liisi Eesmaa, Siim Kallas, Indrek Sammul

Rotile on see loovuse, produktiivsuse aasta. Sa särad – kasuta kõiki oma võimalusi ja naudi sõitu! Võta aega suhete hoidmiseks sõprade ja lähedastega, muutuste tuultes on nemad su ankrud.