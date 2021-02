Armastusekuu tuules: kui kaugel on EKRE juhtpoliitikute teekond kooselust abieluni?

Üks teema, mille üle on viimastel kuudel palju arutletud, on abielu. Kui kogu arutelu keskel on, kes tohivad abielluda, siis ei ole palju kõneainet saanud, kas koos elavad ja lapsi kasvatavad vanemad peaksid abielluma.

EKRE kirjutas 2019. aasta riigikogu valimiste ajal abielu ka enda valimisprogrammi. "Seisame traditsioonilise abielu ja tervete peresuhete eest," oli seal välja toodud.

EKRE püüdis väga jõuliselt abielu traditsioonilisena hoida, olles kategooriliselt selle vastu, et samast soost paarid võiksid abielluda. Samast soost paarid võivad koos elada ja lapsi kasvatada, aga abielluda ei tohi.

Kuid just selle valiku on siiamaani teinud kaks EKRE tuntumat poliitikut Jaak Madison ja Siim Pohlak. Mõlemad elavad koos naisega, kellega kasvatatakse lapsi. Ehk nad on eeskujulikult ise otsustanud elada nagu nad tahavad, et samast soost paarid elaksid.