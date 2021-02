Gameboy Tetris isaks saamisest: meil lihtsalt juhtus

"Üks asi, mida on magamata peaga raske teha, on on isa olla, jah?" uurib saatejuht Brent Pere Gameboy Tetriselt.

"See on päris raske jah, sest lapsed on nii aktiivsed ja tahavad mängida. Kutsuvad autodega mängima jne," lausub Pavel, mispeale uurib saatejuht, kuidas see lastesaamise protsess üldse välja nägi: "Meil lihtsalt juhtus. Ja ma võin isegi rohkem öelda, nimelt meil juhtus isegi kaks korda. See ei olnud plaanitud. Tegu oli kindlasti hea juhusega."