FOTOD | Tõeline staar! Šokiräppar Tommy Cash sõidab ringi kalli kabrioletist tibukollase Porschega

Paistab, et rahvusvahelise kaliibriga šokiräppar armastab võimsaid ja kiireid autosid. Ehkki antud auto on Cash soetanud mõned kuud tagasi, sõidab ta sellega ringi ka praegusel krõbedal ja lumisel talveajal. Viimane omanikuvahetus on toimunud 12.10.2020, mis lubab arvata, et just siis soetas Cash endale uhiuue sõiduki. Ehk oli see ka sünnipäevakink, arvestades, et Tammemetsal endal on vanemaks saamise tähtpäev 18. novembril?

Porsche ametlikul lehel on toodud, et antud mudel Porsche 718 boxster kiirendab 0-st 100-ni 5,1 sekundiga ning auto tippkiirus on 275km/h. Mootori võimsus on see-eest 220 kW. Porsche esinduses maksab sarnase võimsusega mudel 72 000 eurot. Muuhulgas on tegu ka kabrioletiga, millelt soojade ilmade korral saab ka katuse eemaldada.