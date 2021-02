ARMAS KLÕPS | Palju õnne! Grete ja Robert Griffin tähistasid viite koosoldud aastat: armastus esimesest silmapilgust!

"Aeg lendab, kui sul on lõbus," kirjutab Grete, lisades: "5 aastat on lennanud eluarmastusega mu kõrval. Mitte kellegi teisega ma ei oleks siin elus koos. Ma armastan sind väga."

Nende peres kasvab 2017. aastal sündinud Gloria ja 2019. aasta septembris sündinud Gameya. Türilt pärit Grete on seitsmevõistleja, tema õde on Grit Šadeiko, kes on samuti Eesti seitsmevõistleja ja ka 2011. aasta Euroopa noorte meister seitsmevõistluses.