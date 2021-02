Eesti Laulu poolfinalist Heleza andunud fännist: ma ei suuda uskuda, et ta tegi seda...

"Nägin, et üks minu kõige suurem fänn oli kirjutanud ja ma nägin nö enne sõnumi avamist kirjutist "i did it" ("ma tegin seda" - toim.)," räägib Heleza podcastis, kes tunnistab, et muidu ta intervjuude ja selliste asjade ajal telefoni ei vaata. "Jäin mõtlema, mis ta tegi siis," lisab neiu, avades sõnumi ja lugedes, et ta oli endale tätoveerinud käele Heleza.

"Ma tunnen end veidi halvasti, sest see on ju terveks eluks," ütleb Heleza lõpetuseks, tunnistades et ka tema on ühe maailmakuulsa artisti nimel tätoveeringu teinud. "Ma tegelikult ei suuda ka uskuda, et tegi seda," on neiu üllatunud.