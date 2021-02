Piret Järvis-Milderi abikaasa Egert Milder oma sünnipäevaõnnitluses: aitäh, et kinkisid mulle tütre!

2017. aastal Gruusias abiellunud Egert Milder ja Piret Järvis-Milder on koos olnud juba pikka aega. Muuhulgas sündis augusti lõpus ka nende perre väike tütar.

"Piret, mu arm, palju õnne ja rohkelt rõõmu uueks eluaastaks! Aitäh, et oled kõige parem inimene minu maailmas. Aitäh, et kinkisid mulle türe ja aitäh, et oled abikaasa, kellest poleks kunagi unistada osanud," kirjutab Egert Milder enda Instagrami storys.

Esimese raseduse traagilist lõppu elasid Piret ja Egert raskelt üle. “See oli kõige kurvem ja keerukam aeg meie elus üldse,” muutub Piret tõsiseks. “Kanda armastatud ja väga oodatud poega viis kuud oma kõhus, tunda ta liigutusi, unistada elust koos temaga, ning siis tast ilma jääda – see on kirjeldamatult valus.” Piret küsis toona endalt: kas meie suhe peab sellele vastu? Õnneks pidas ja on nüüd tugevam kui kunagi varem.

Piret tunnistab, et kaotusest aitasid tal üle saada Egert, vanemad ning ta enda töö ja tegemised. “Sellise läbielamise järel tahaks kõigele käega lüüa, kuid mind aitas leinaga toime tulla just see, et ma ei lubanud endal nurka konutama jääda. Ma ei läinud oma mulli, ei isoleerinud end maailmast ega Egertist. Mind aitas, et jätkasin oma tavapärast elu ega jäänud koju leinama.”