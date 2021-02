VÕRDLE | Täpselt ema nägu! Anna Nicole Smithi teismeliseks saanud tütar tuli üle mitme aasta avalikkuse ette

Praeguseks hetkeks on ema surma tõttu tohutu tähelepanu alla sattunud beebist kasvanud teismeline neiu. Viimastel aastatel on Dannielynn hoidnud koos oma isa Larry Birkenheadiga meediast eemale, kuid Anna Nicole'i surma-aastapäeva puhul otsustasid nad näidata telekanalile ABC, kuidas nad lahkunud modelli mälestust alles hoiavad.

"Mul on tütar, kellel ei ole ema. Mina pean Dannielynnile joonistama pildi sellest, milline ta ema oli," ütles Larry intervjuus, mille käigus said tütar tutvuda oma lahkunud ema asjadega.

Mitmed vaatajad märkasid, et nooruke Dannielynn on aastatega muutunud üha enam oma ema nägu. Kuna Anna Nicole käis mitmel korral ka ilukirurgi noa all, siis tema nooruses tehtud fotodelt on eriti hästi näha nende sarnasust.