KUUMAD KLÕPSUD | See sekspomm ongi Filipp Kirkorovi uus elukaaslane!

Pikajalgne kaunitar Guseva on olnud Kirkorovi kõrval juba 2018. aastast, kuid siis oli nende suhe vaid professionaalne. Nad tutvusid lauluvõistlusel "Uus laine", kui Guseva töötas ühe telekanali produtsendina ning ta soovis suurt staari kutsuda nende auhinnagalale.

"Filipp andis mulle oma telefoninumbri ja me hakkasime rääkima," ütles Guseva kp.ru'le antud intervjuus. Seejärel proovis DJ-na tegutsev naine miksida mõnda Kirkorovi lugu, et saada mehelt tagasisidet.

Naise sõnul pakkus Kirkorov ise mõne aja pärast välja, et Guseva võiks tema perekonnaga tutvuda. Värsketelt fotodelt tundub, et kolm aastat kestnud suhe on arenenud nii kaugele, et naine on end sisse seadnud Florida häärberis.

Mitmed Kirkorovi fännid on kindlad, et staar otsis lihtsalt oma kaksikutele Alla-Victoriale ja Martinile ema. Allikate sõnul sobis Katja staari lastele ning seetõttu otsustas Kirkorov naise oma perre võtta. Katjal on endal ka teismeline tütar, kes on külastanud juba mitmeid Kirkorovi pereüritusi.

Kirkorovi kuulsaimaks eksnaiseks on Alla Pugatšova, keda mees on mitmel korral nimetanud oma elu armastuseks. Väidetavalt on mehe magamistoas siiani mitu portreed primadonnast.