Neiu Eva paljastas, miks ta tegelikult Eestist lahkus: ma ei läinud ära lihtsalt head elu otsima

"Lapselapsed kutsuvad mind Mimiks. Me alles rääkisime nendega. Aron ütles, et tuleb varsti mulle külla. Talle kangesti meeldib siin basseinis. Praegu on veel külm ja ei lubata riiki siseneda ka, aga ehk suvel saavad tulla," loodab Helle. Ta hoiab sidet ka vanema poja Peeter Tarmeti (45) ning tema poja Keni (25) ja tütarde, Inglismaal elava Kendra (23) ja Lisandraga (12), kes on väga tubli ujumises, rulluisutamises ja uisutamises.