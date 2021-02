Lihtsalt ettekääne? Hertsoginna Meghan keeldub Suurbritanniasse reisimast ühe ootamatu põhjuse tõttu

Kuninglik ekspert ja Meghani elulooraamatu "Finding Freedom" autor Omid Scobie väidab, et Meghan toob ettekäändeks selle, et ta ei soovi poega Archiet koos lapsehoidjatega USAsse jätta. Kuigi Archie on reisi ajaks juba kaheaastane, siis kuningliku paari arvates on koroonapandeemia ajal lihtsam lennata ilma lapseta.