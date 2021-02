KROONIKA ARHIIVIST | Andrus Veerpalu 50! Põhjalik ülevaade häbistatud suusastaari kinnisvarast

Eestit otse kümnesse tabanud kurbmängus on kõige suurem kaotaja just meie suusatamise eduloo peamiseks taustajõuks peetud treener Mati Alaver, kes on langenud kõige suurema põlu alla. Hakatuseks avaldas Eesti Olümpia­komitee (EOK) president Urmas Sõõru­maa kahetsust, et ta mõne aasta eest Alaveri komitee juhatusse oli kaasanud, siis esitas Eesti Suusaliidu juhatus prokuratuurile Alaveri suhtes kuriteoteate. Tagatipuks otsustas president treenerilt tagasi võtta talle 2001. aastal omistatud Eesti Punase Risti IV klassi ja 2006. aastal antud Valgetähe III klassi teenetemärgid. Võimsana näinud karjääri ootamatult häbiväärne lõpp elusügises võib osutuda moraalselt laastavaks. Mis tema hinges toimub, teab vaid staažikas treener ise – nagu teisedki dopinguskandaalilised, vaikib pärast üht napisõnalist intervjuud ja avaldust ka Alaver. Muu hulgas mainis ta, et treeneriamet on tema elus suure tõenäosusega minevik. Teisipäeval tegigi EOK ettepaneku võtta treeneri kutse­tunnistus nii Mati Alaverilt kui ka Andrus Veerpalult.

