Tähelepanu, armunud! Valentinipäeval saab veebiülekande vahendusel jälgida romantilist džässikontserti

Kristaps Vanadziņš on üks Läti säravamaid nüüdisaegseid džässpianiste, kes on toonud muusikamaastikule taas džässtrio koosseisud. Vanadziņši džässansamblite repertuaaris sulanduvad alati mitu žanrit ning kompositsioonides võib kuulda ebatavalisi harmoonilisi lahendusi ja loomingulist uudsust.

Trio uus kava räägib elu suurtest ja maagilistest sündmustest: armastusest, universumi seadustest ja Jumala armastusest üle kõige. Need on Kristaps Vanadziņši originaalpalad, mis on loodud mitme aasta jooksul. Uue kontserdikava vinüülplaat “The Love Garden has Overgrown” ilmub 2021. aasta kevadel.