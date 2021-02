Eesti Laulu poolfinalist Karl Killing enda romantilise sõnumiga võistlusloost: jah, see juhtus minuga

"Oleks su vanematel kõvasti humoorimeelt olnud, siis su nimi oleks võinud olla Peep Killing," naljatleb üks saatejuhtidest Pille Minev.

Seepeale uurivad nad, et millest see lugu siis ka räägib ning Karl kirjeldab seda järgmiselt: "Ütleme niimoodi, et lugu on väga rahulik ja intiimne, rääkides ühest väga kindlast inimesest ja armumisest." Ta lisab, et tegu on nö küsimärgi all oleva armumisega, kus sa ei tea, mis sellest veel saab.

"Kas see kõik juhtus sinu endaga?" uurib saatejuht Liis Lusmägi. "Ütleme nii, et jah, juhtus küll," vastab Killing, mispeale uurib Pille Minev: "Kas te olete koos?" Killing ütleb salatsedes, et jätab selle enda teada, sest tegu on veidi complicated (keerulise - toim.) suhtega.

Lõpetuseks tunnistavad saatejuhid, et praegu on küll Killingul luksus, et nad ei uuri enam edasi, siis Eesti Laulu karusellil niivõrd lihtsalt ei pruugi minna. "See ei ole ainult nii, et sa kuulud ainult ühele inimesele, nüüd kuulud põhimõtteliselt kõigile," tunnistab üks saatejuhtidest.