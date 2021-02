Silvia Ilves läks taas autokooli: eksmees ei lubanud naisel kunagi mersubussi osta, sest kartis, et auto läheb mahakandmisele!

Silvial Ilvesel (28) on kolme erineva isaga neli last Stefan (9), Tristan (8), Cristopher Maximilian on (4) ja Arthur (2). Kolmanda lapse isa IT-miljonär Jukka Rautioga oli plaan kolida Tallinnast välja elama. „Ta oli valmis mulle ka auto juba ette ära soetama. Auto valikul oli oluline mahukus ning praktilisus- tahtsin, et lapsekäru, pill ja lapsed ära mahuksid. Oli ka soov, et tol hetkel aktiivselt ning edukalt tegutsenud The Ilves Sistersi kontsertreiside jaoks mahuks ära ka elektriklaver, viie neiu esinemisrõivad ning lapsehoidja-autojuht, kelleks sobis ideaalselt mu isa,” meenutab Silvia.