Gameboy Tetris avameelselt töötu olemisest: see on selline auk, mis imeb sind sisse

"Lapsed on nii aktiivsed ning nad kogu aeg tahavad midagi teha ja mängida. Kui sa oled magamata, siis sa mõtled ainult sellest padjast, aga nemad haaravad sind autodega mängima jne," rääkis Botšarov ja lisas, et kummagi lapse sünd polnud ette planeeritud ja nii juhtusid elus mitmed head asjad justkui korraga.

"Ma olen elus tegelikult päris palju töötu ka olnud ning see on selline auk, mis imeb sind sisse. Kui sul on väga palju aega, siis sa ei jõua mitte midagi. Sa oleki nagu keedukartul ja sa ei tee mitte midagi," nentis Botšarov.