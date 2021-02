Tohoh! Tänasest startivas "Duubli" eriprojektis on Brigitte Susanne Hunt külla kutsunud skandaalse ekspeika

Täna on Brigitte Susanne ja Mart „Õhtuse vahetuse“ avasaatesse külla kutsunud näiteks nii Mart Helme, bachata-tantsijad kui ka Ron Nõmme. Täiesti erilise projektina jõuavad sel nädalal vaatajateni Mart Sanderi lühifilmid, mille ühiseks nimetajaks on õudus.

„Eesmärk oli saatesse kutsutud külalised näitlema panna miniseriaali, mille nimeks on „Duubel 13“. Tegemist on igaõhtuste paariminutiliste õudusfilmidega, mis nädala peale kokku moodustavadki miniseriaali,“ selgitab idee autor ja teostaja Mart Sander, lisades, et kokkuvõttes õnnestus kõik üle ootuste hästi. Juba täna õhtul näeb „Duubel 13“ esimest osa, kus löövad kaasa ka eelmise nädala saatejuhid Synne Valtri ja Kalle Sepp.