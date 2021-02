Lapseootel Sandra Vabarna: rasedus on viinud minu kaine mõistuse ja tegutsemisvõime

"Ja ongi käes see aeg, kus rasedus on viinud ka minu kaine mõistuse ja tegutsemise!" lausub Vabarna alustuseks, lisades et siiani suutis ta kontrollida, mida sööb ja tegi regulaarselt trenni, aga viimastel päevadel on ta ise ka kergelt šokeeritud enda isudest, tujudest ja motivatsioonipuudusest.