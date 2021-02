VIDEO | Vana arm ei roosteta? Brigitte Susanne Hunt tantsis otse-eetris skandaalse ekskallimaga

Tänane "Duubel" sai avapaugu ning see nädal on saatejuhtideks Brigitte Susanne Hunt ja Mart Sander. Lisaks sellele, et esimeses saates oli külas poliitik Mart Helme, istus intervjueeritava diivanil ka Brigitte Susanne Hundi ekskallim Ron Nõmm, kellega Brigitte ei pidanud pahaks ka bachatat tantsida.