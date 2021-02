Karm saatus: George Michaeli endine elukaaslane on narkosõltlane

Endine kaunite kunstide edasimüüja, kes leidis 2016. aastal jõulupühal George Michaeli surnuna, postitas enda Instagrami storysse kolme videoga pika klipi, kus ta rääkis sõpradele ja pereliikmetele, et tal pole kavas selle antud narkootikumi võtmist lõpetada. Kõnekeeles kutsutakse seda Tinaks.

Videost ütles Fadi, kes on pärast superstaari surma vaeva näinud leinaga, et jätkab Tina suitsetamist seni, kuni ta seda soovib. "Fawazi perekonnale ütlen ma seda, et ma ei lõpeta Tina suitsetamist," lausub Fadi.