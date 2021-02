ÖDE Tuuli Rand üksi Eesti Laulul osalemisest: kõike ei saa ka koos teha

"Sul on ka kindlasti parim sõber. Kas te teete kõike koos?" küsib Tuuli seepeale. "Kõike ei saa ka ju koos teha. Selles suhtes meil on vahepeal ka ikka erinevad soovid ja siis koos soovid. Nii et sel aastal me täidame nö erinevaid visioone," tunnistab Rand.