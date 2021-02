Nad on tagasi! Peeter Oja ja Mart Juur naasevad uue huumorisaatega teleekraanile

"Ma arvan, et teist sellist tüüpi telesaadet Eesti telemaastikul praegu ei ole, kus võetakse nädal kokku läbi huumoriprisma. Seal on omad nüansid, millest ma ei räägi," ütles Oja.

Peeter ei oska ette ennustada, kas saate näol on tegemist hea naljaga. "Mõnele see ei ole kindlasti naljakas, teise ajab naerma. Võtame oma nurga alt asjad kokku," lisas ta.

Humorist Oja sõnul nali muutub ajas. "See on selge. Nii nagu meie keel on ajas muutuv. Meil on kümne aasta jooksul juurde tulnud uued sõnad ja arusaamad, mis on muutunud tavapäraseks," rääkis ta.