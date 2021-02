Uus armastus? Mallukas leidis Tinderist väljavalitu: tunnen nagu oleksin jälle 15-aastane

"Ma tutvusin ühe tüübiga, kes mulle meeldib. Ma ei hakka ta nime kirja panema, ent olen enam kui kindel, et vähemalt pooltel teist on naistele omane FBI geen olemas ja ilmselt ei ole kuigi raske ka välja uurida, kes ta on, aga no see selleks," kirjutab naine alustuseks.

"No ja siis umbes nädal hiljem saime me kokku ja mul on tunne, et super palju peale seda ei ole me mitte kokku saanud. Mis on kõik hästi tore, aga tekitab minus nii palju emotsioone ja küsimusi, nagu oleksin ma jälle vähemalt 15-aastane, mitte viisakas ning – ma ei jõua seda piisavalt rõhutada – classy daam," tunnistab Mallukas.