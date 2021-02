KLÕPS | Palju õnne! Henn Põlluaasa tütar tähistas sünnipäeva lillade huultega ülilühikeses mustas kleidis

"Eelmine aasta oli väga palju seotud suhete ja mõtete katkestamisega, mis enam ei täida oma eesmärki - see aasta on täiesti uus algus ja energialaeng. Palju õnne sünnipäevaks mulle endale! Tere tulemast 28," kirjutab Põlluaas enda Instagrami postituse juurde.

View this post on Instagram

Riigikogu esimehe ja EKRE liikme Henne Põlluaasa tütre Hanna Marie armastus tantsu vastu on viinud ta elama Londonisse. Tallinnas sündinud, kuid Sauel üleskasvanud naisterahvas kolis Inglismaale elama viis aastat tagasi, elades lühikest aega ka põhjanaabrite juures Helsingis.

Hanna on siinses meediapildis palju tähelepanu tõmmanud oma sotsiaalmeedia piltide tõttu just sellepärast, kes on tema isa. Nende piltide postitamises Hanna aga midagi valesti ei näe.