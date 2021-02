Vaata ja loe, kellele meie hiljuti ametisse asunud ministritest kuulub kõige enam kinnisvara ja kui suured on neil lasuvad hüpoteegid ehk kinnisasja pandid. Selgituseks – kodu laenuga ostes tahab laenuandja laenule tagatist ja selleks seatakse laenuga ostetavale kinnisasjale hüpoteeke. Tegelikult laenuks võetud summa on kinnisasjale, olgu see siis korter, maja või maalapp, seatud hüpoteekidest alati väiksem.