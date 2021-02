Caitlyn Jenner avalikustas mõneti kummalise viisi, kuidas tema kuulsad lapsed teda kutsuvad: kõigil on oma arvamus...

Kylie tunnistas, et tema käest on varem uuritud, miks tema ja supermodellist õde Kendall Caitlynit endiselt isaks kutsuvad, kuigi tema soovahetusest on möödas juba pea kuus aastat. Caitlyni enda sõnul oli otsus sama nimetusega jätkata üks parimaid, mida ta on oma elus teinud.

"Vahest võib see kogukond olla väga raske, eriti kui asi puudutab asesõnu. Kõigil on oma arvamus ja nii edasi. Kuid ma tundsin juba algusest peale, et ma pean tegema nii nagu mulle parim on," selgitas Caitlyn oma otsust.

Kuigi tema lapsed kutsuvad olümpiavõitjat isaks, siis asesõnad ülejäänud lausetes on ikkagi naissoost. "Te olete nii tublid," tunnustab Caitlyn oma lapsi.

Siiski ei mõista tõsielustaar, miks mõned inimesed arvavad, nagu ta oleks oma lastele emaks. "Ma olen isa ja ma olen alati isa olnud. Ma olen nende isa päevani, mil nemad või mina suren," on Caitlyn antud teema südamesse võtnud.

Caitlynil on peale Kylie ja Kendalli veel neli last, kellest kuulsaim on Brody Jenner, kes sai nullindatel tuntuks MTV seriaalidest "Laguna Beach" ja "The Hills".