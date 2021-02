Osta ära! Märt Treier müüb Kakumäel magusat maalappi

Raadiohääl müüb tuntud kinnisvaraportaalis prestiižses Kakumäe piirkonnas elamumaad, mille pindala on 819 m². „See on küll asi, mis ei ole üldse põnev...” muigab ta Kroonika küsimuse peale, „selle müügi taga on ettevõte, mitte mina kui eraisik. See on ju nii tavaline asi, et keegi midagi müüb ja keegi ostab.”

Märt ei soovinud lähemalt rääkida ka sellest, miks ta on seda kunagi soetanud ja nüüd soovib raha vastu vahetada. „Olen teinud elus otsuse, et hoian oma eraeluliste asjadega madalat profiili,” ütleb ta heatujuliselt ning lisab, et viimane sündmus, mis on teda rõõmustanud, on mullu sügisel välja antud raamatu „Hommikujutud varajasele ärkajale” ilmumine ja selle hea müük. „See on tore, aga muu...”

Kontrollides registreid selgub, et tõesti, kinnistu Jõeküla teel, mille hind on 79 900 eurot +käibemaks, kuulub OÜ-le T-Kaaslane, mille juhatusse on Märt.

Kuulutuses seisab, et krundil on olemas ehitusluba ja projekt. Uuel omanikul tuleb liituda vee- ja kanalisatsioonitrassiga, elekter on viidud krundi piirile. Kuulutusse lisatud maja projektil on kahekordne hoone lihtsa ja minimalistliku joonega.

