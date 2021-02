KLÕPS | Mis hobusesaba? Prints Harry on jäänud täiesti kiilaks!

Tema selja tagant tehtud fotod tõestavad, et ka Harry pole kaitstud tema suguvõsa meesliikmeid laastava kiilaspäisuse eest. Kui varasemalt on märgatud, et printsi pealaele on tekkinud väike tühi laik, siis värsketelt fotodelt on näha, et see on edasi arenenud palju suuremaks.