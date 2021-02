Kas Britney saab lõpuks vabaks? Popprintsessi elukaaslane ründas lõpuks avalikult tema isa ja paljastas, kuidas ta neid kontrollib

Kuigi mitmed #FreeBritney liikumise toetajad ja vandenõuteoreetikud on kahtlustanud, et Asghari on osa suuremast plaanist, kuidas Britneyt kontrollida ja polegi tegelikult tema peigmees, siis värske postitus Instagrami storydes lükkab need kuulujutud ümber.

Asghari väljendab sotsiaalmeedias pahameelt Britney isa üle, kes mehe sõnul on muutunud liialt kontrollivaks. "Mul on null respekti inimeste vastu, kes üritavad kontrollida meie suhet ja pidevalt panna meie teele takistusi. Minu arvates on Jamie täielik t***pea," seisab ropu sisuga storys.

"Ma ei lasku detailidesse, kuna ma olen alati pidanud lugu meie privaatsusest, kuid samal ajal ma ei tulnud siia riiki selleks, et ma ei saaks väljendada oma arvamust ja kasutada vabadust," lisab ta.

Selline avaldus Asgharilt on toonud palju elevust Britney fännidele, kes pikisilmi ootavad, et lauljatar taas lavalaudadele naaseks ja oma elu üle kontrolli saaks. Hetkel ei tohi staar kulutada sentigi oma varast ilma, et tema isa seda heaks kiidaks.