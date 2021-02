Mart Helme Karmini loodud kujust: küsimus on, kas see monument väärib Jaak Joalat?

Mart Helmele on aegade jooksul omistatud igasuguseid erinevaid nimesid, ent enda sõnul pole ta mitte karmi, vaid kindla käega. "Ma ei ole sõjakas, vaid kirglik," kinnitab ta ja lisab, et ilmselt pärineb see tema venelannast emapoolselt vanaemalt.

Loomulikult puudutati intervjuu käigus ka palju kõneainet tekitanud Jaak Joala kuju. Helme silmis on tegemist kunstiga ja tema tunnustab Karmini loomingut. "Kunsti defineeritakse seinast seina. Siin tekib hoopis küsimus, et kas see monument väärib Jaak Joalat?" on Helmel üldisest hoopis teine arvamus.