Imre Kaas paljastas tegeliku põhjuse, miks ta Kanal 2st lahkus

Mis ajendas Imret sellist otsust tegema? “Juhtus selline lugu, et möödunud aasta lõpus sain ise koroona positiivse teate ja olin sunnitud olema oma Viljandi talus lõksus ja oli aega elu üle järele mõelda: oli aega mõelda, kas 17 aastat Kanal 2-s oleks aeg, et teha järgmine samm,” avaldas tuntud telemees, et otsust tuli temapoolselt, mitte ei hüppa ta maha uppuvalt laevalt. “Sellel laeval veel ühtegi auku sees ei ole, aga kõik oleneb kaptenist, kuhu sadamasse ta tüürib,” kinnitab Kaas.