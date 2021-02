Endiselt tööandjalt suurt summat nõudev talendiskaut süüdistab plaadifirmat rassilises diskrimineerimises

Endise talendiskaudi Raj Chaudhuri sõnul nimetas plaadifirma asutaja Renaat Vandepapeliere mustanahaliste, asiaatide ja rassiliste vähemuste (black, Asian and minority ethnic ehk BAME) muusikat mõttetuks ning väitis, et techno muusika taust on "väga valge". Chaudhuri kaebab nüüd plaadifirma väära vallandamise pärast kohtusse, tuues põhjuseks rassilise diskrimineerimise.

Plaadifirma eitab kategooriliselt nende vastu esitatud süüdistusi, nimetades neid imidžid salvavaks.

"Härra Renaat Vandepapeliere ei ole kindlasti rassist ning kõik R&S Recordsis toetavad mitmekesisust," sõnas plaadifirma kaasasutaja ning Renaati abikaasa Sabine Maes.

Avalduses toodi välja, et Chaudhuri on vabakutseline, kes muutus pika aja peale tõredaks ning tahtis firmalt 10 000 naela välja pressida.