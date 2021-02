Peeter Oja kultuuriministri kohast: seal taga on tuhanded inimesed, kelle igapäevane elu sõltub sellest

Kõik need, kes on tuttavad Peeter Oja Facebookis toimuvaga, teavad, et näitleja võtab seal tihti sõna päevakajalistel ja poliitilistel teemadel, lisades sinna omajagu huumorit ja irooniat.

"Iroonia on tõesti nendes sees, aga huvitav on see, et väga paljud inimesed ei taba irooniat ära. Kui ma nüüd ausalt ütlen, mul pole neist isegi kahju," sõnas näitleja "Vikerhommikule" antud intervjuus. Ta lisas, et tavaliselt ei saa irooniast aru need inimesed, kelle pihta on see suunatud.