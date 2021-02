Piinlik! Printsess Eugenie abikaasa ülemused üritasid kentsaka nõudmisega vastsündinud beebist juba kasu lõigata

Scanpix

Kolmapäeval teatas kuningakoda, et printsess Eugenie on sünnitanud poja, kes hõivab troonijärjekorras 11. koha. Daily Mail kirjutab, et ilusa sündmuse rikkus mõneti ära tekiilabränd Casamigos, mille heaks töötab Eugenie abikaasa Jack Brooksbank.