Saigi oma tahtmise! Raimo Kägu müüs Kroonika abiga maha saare ja prestiižse auto

Kolme nädala taguses avameelses intervjuus Kroonikale ütles ettevõtja Raimo Kägu (66), et müüb oma varad Eestis maha ja tõmbab siin oma elu suuresti nulli. Aastate eest Itaaliasse kolinud ja seal Villa Adas majutusäriga tegelev Raimo mainis, et müügis on nii Koipsi saar, kus ta oli taastanud pillirookatusega elumaja, kui ka autokollektsioon ja vanad taluriistad, mida kunagi kirega kogus.

"Intervjuu ilmumisest oli möödunud neli päeva, kui osteti ära Koipsi saar, mõni päev hiljem aga omal ajal Vladimir Beekmanile kuulunud GAZ 12," muheleb Raimo.