Eesti Laulu poolfinalist Egert Milder pärast lapse sündi: ma ise ka justkui sündisin uuesti

"Sul on nüüd kodus uus fänn ja kuulaja - väike tütar. Kas temas on ka juba muusikat tajuda?" uurib Vikerraadio üks saatejuhtidest. "Ma arvan küll, et on. Ta pigem küll laliseb hetkel ühel silbil. Aga ma tunnen seda, et tal on väga hea rütmitunnetus.

Kui uurida, mismoodi tunnen Milder end isana, vastab ta, et see on fantastiline tunne. "Annan endast parima, et olla selline isa, kes oleks ka hea sõber tütrele ning ta võiks kõike minuga jagada. See on väljakutse, aga ma tunnen, et ma oleks justkui ise ka uuesit sündinud."